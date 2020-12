J2US: Η Ζένια Μπονάτσου ερμηνεύει μια μεγάλη επιτυχία του πατέρα της, Βλάσση -Συγκίνηση στο πλατό [βίντεο]

Η Ζένια Μπονάτσου ερμήνευσε την αξέχαστη επιτυχία του πατέρα της, Βλάσση, το «Είσαι παιδί μου πειρασμός».

Η κόρη του αξέχαστου Βλάσση Μπονάτσου, Ζένια, συμμετέχει στον διαγωνισμό τραγουδιού Just the 2 of us, και παρτενέρ της είναι ο Βαγγέλης Κουκουριώτης. Το βράδυ της Πέμπτης ερμήνευσαν την επιτυχία «Είσαι παιδί μου πειρασμός», την οποία είχε τραγουδήσει ο αξέχαστος πατέρας της με την Αλέξια το 1993.

Παρέα με τον παρετενέρ της, Βαγγέλη Κουκουριώτη, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια από τους κριτές, οι οποίοι τους έδωσαν όλοι δεκάρια. Φυσικά, το ίδιο ενθουσιασμένο ήταν και το τηλεοπτικό κοινό, καθώς η εμφάνισή της θύμισε σε όλους τον μοναδικό Βλάσση Μπονάτσο.

Δείτε την εμφάνιση της Ζένιας Μπονάτσου στο J2US στο Bovary.gr.