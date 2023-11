Αν είστε «εθισμένοι» στα Zara, υπάρχει ένας λόγος να χαρείτε -Το πρώτο καφέ μόλις άνοιξε τις πόρτες του - iefimerida.gr

Τα Zara άνοιξαν το πρώτο τους καφέ παγκοσίως και ο χώρος είναι υπέροχος.

Ο κολοσσός της high street μόδας διεύρυνε τους ορίζοντές του ανοίγοντας ένα πρωτοκλασάτο καφέ το οποίο θυμίζει στέκι των μεγαλύτερων σχεδιαστών μόδας.

Πρόκειται για ένα καφέ στην καρδιά του Mall of the Emirates. Επειτα από την ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα, οι πόρτες του άνοιξαν και ο νέος must προορισμός αγορών είναι το συγκεκριμένο Zara στο Ντουμπάι, το οποίο έκανε την πιο θεαματική επιστροφή του.

