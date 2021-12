Το υπέροχο σαλόνι της Σίσσυς Χρηστίδου είναι βγαλμένο από σελίδες περιοδικού -Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

H Σίσσυ Χρηστίδου μας άφησε άφωνους με μια ανάρτηση που έκανε Instagram καθώς μας έδειξε το πανέμορφο και χριστουγεννιάτικο σαλόνι της.

Μετά το διαζύγιό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, η Σίσσυ Χρηστίδου αποφάσισε να μετακομίσει και να κάνει μία νέα αρχή με τους γιους της στα Βριλήσσια. Το νέο της σπίτι είναι μοντέρνο και εντυπωσιακό και το σαλόνι της είναι λες και έχει βγει από σελίδες περιοδικού.

Η παρουσιάστρια που καλημερίζει το τηλεοπτικό κοινό τα πρωινά του Σαββατοκύριακου από την εκπομπή της «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega, μάς έδειξε το υπέροχο και άκρως χριστουγεννιάτικο, διακοσμημένο σαλόνι της. Στη λεζάντα του ποστ η Σίσσυ Χρηστίδου σημείωσε: «It’s the most wonderful time of the year… #HomeAlone», όπου μαζί με τον γιο της είδε την χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι».

