H Xάλι Μπέρι με σέξι μαύρο φόρεμα και δερμάτινες μπότες -Η glam rock εμφάνιση στη Νέα Υόρκη [εικόνα] - iefimerida.gr

H Χάλι Μπέρι ήταν καλεσμένη στην επίδειξη μόδας του Αμερικανού σχεδιαστή Michael Kors που έγινε στη Νέα Υόρκη.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στο fashion show με total black look. Συγκεκριμένα, η Χάλι Μπέρι φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα Michael Kors με σκισίματα στο πλάι και το συνδύασε με μαύρες over the knee μπότες. Στο πλευρό της ήταν ο σύντροφό της, Βαν Χαντ.

Ο Michael Kors παρουσίασε τη νέα του συλλογή για την άνοιξη/καλοκαίρι του 2024. Η Χάλι Μπέρι ήταν εκεί για να απολαύσει την επίδειξη μόδας και στο τέλος του σόου φωτογραφήθηκε με τον σχεδιαστή μόδας.

