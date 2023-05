WE ARE X SANDALISTA: To φετίχ του καλοκαιριού που λατρεύει τα πόδια σου - Νέα σχέδια, εμπνευσμένες προτάσεις - iefimerida.gr

Δημιουργικά patterns, γραμμές που κολακεύουν, με ένα touch of elegance και τη μαγεία του χειροποίητου.

Ευρηματικά σχέδια, διαχρονική ποιότητα, εντυπωσιακό design. Kαι χρώμα. Πολύ χρώμα, φως και αυθάδικο attitude. Όλα αυτά κρύβονται στην καρδιά του ιδιαίτερου ελληνικού brand που... αγαπάει τα πόδια σου! Κάθε σχέδιο SANDALISTA «βγάζει» τη γλώσσα στον χρόνο και αφήνεται στη μαγεία της εποχής.

Πες μου τον τύπο σου να σου πω πόσο Sandalista είσαι

Πάθος, πρωτοτυπία, άνεση και premium ποιότητα σε πρώτο πλάνο. Κάθε στιγμή έχει το δικό της SANDALISTA κι εσύ μπορείς να επιλέξεις το αγαπημένο σου μέσα από μία πλούσια συλλογή με ιδιαίτερες δημιουργίες. Ο κατάλογος είναι μακρύς και «οδηγεί» τα βήματά σου από το πρωί ως το βράδυ, από την πόλη ως την εξοχή, για all day εμφανίσεις, στο γραφείο ή το party. Κομψές επιλογές από πέδιλα, mules, σανδάλια, τσόκαρα και sneakers έρχονται να γίνουν και το δικό σου latest inspo.

Τα handmade υποδήματα SANDALISTA φιλοξενούν στην τελευταία συλλογή τους και τη νέα σειρά «WE ARE X SANDALISTA», που δημιουργήθηκε από την ένωση με το ομώνυμο brand ένδυσης WE ARE και την εμμονή του στην τελειότητα. Τα δύο αδέρφια (η Καλλιόπη και ο Πέτρος), που «ντύνουν» πια με τα ευφάνταστα fabrics τους τις στιγμές αλλά και τα βήματά σου, έχουν να προσφέρουν άφθονη πρωτοτυπία και φρέσκιες ιδέες. Έντεκα νέα σχέδια γεννήθηκαν και υπόσχονται τις πιο funky εμφανίσεις της σεζόν, που θα σε χρίσουν πρωταγωνίστρια σε κάθε περίσταση.

Το μεγάλο hit κάθε WE ARE XSANDALISTA είναι ο σχεδιασμός και το φινίρισμα. Απολύτως masterpieces – κατασκευασμένα από γνήσιο δέρμα χωρίς πρόσθετες χημικές επεξεργασίες - που η παραγωγή τους ολοκληρώνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από έμπειρους τεχνίτες με μεράκι και υψηλή τεχνογνωσία. Φθάνουν σε εσένα με ένα εξίσου εντυπωσιακό packaging. Σε υψηλής ποιότητας custom-made οικολογικό χάρτινο κουτί, που σέβεται την αειφορία και τη βιολογική ποικιλότητα – αληθινό κόσμημα - που θα θέλεις να κρατήσεις για μελλοντική αποθήκευση ή κάθε άλλη χρήση.

Η νέα συλλογή Summer - Spring '23 συνολικά αποπνέει αέρα μοιραίας ντίβας και έρωτα για storytelling. Unique δημιουργίες, λες και βγήκαν από τη νεροκολοκύθα που μετά εξαφανίστηκε. Με ζωηρές αντιθέσεις, σα να προκαλούν τη Σταχτοπούτα να προσέχει πιο πολύ, μην τυχόν και χάσει το γοβάκι. Με boho διάθεση, '70's στυλ και σοφιστικέ λεπτομέρειες συνδυάζονται με outfits που «φωνάζουν» αυτοπεποίθηση.

Με καθαρές γραμμές και φινέτσα τα SANDALISTA γίνονται το statement piece της εμφάνισής σου. Μη μου πεις ότι μπορείς να τους αντισταθείς;

Ανακάλυψε όλη τη σειρά νέα σειρά «WE ARE X SANDALISTA» και αποφάσισε ποιο θα κάνεις δικό σου!

Τα σχέδια της συλλογής WE ARE X SANDALISTA μπορείς να τα βρεις και στο flagship store SANDALISTA, Αιμιλίου Βεάκη 64, Περιστέρι.



Sandalista | Greek Premium Handmade Leather Sandals 21 0323 5199 https://maps.app.goo.gl/2gCJUwd2wrN6ZaAj8