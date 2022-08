Τζιν μετά τα 60: Τα παπούτσια που το κάνουν πιο σικάτο -Η εμφάνιση της Τζούλιαν Μουρ εμπνέει [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Τζούλιαν Μουρ εντυπωσίασε με την κομψή της εμφάνιση την Τρίτη, κατά την άφιξη της στη Βενετία ενόψει του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η εμβληματική ηθοποιός είναι μια από τις πρωταγωνιστικές φιγούρες του φετινού φεστιβάλ, καθώς αναλαμβάνει τον ρόλο της πρόεδρου της φετινής κριτικής επιτροπής.

Για την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της, η στιλάτη Μουρ επέλεξε ένα σκούρο ναυτικό σακάκι με χρυσά κουμπιά, το οποίο συνδύασε με ένα απλό λευκό t-shirt και ένα μπλε τζιν. Το look απογείωσε με τα υπερμεγέθη γυαλιά του Far From Heaven, και με ένα ζευγάρι μαύρα loafers, ενώ μετέφερε τα πράγματά της σε ένα σάκο Gucci με ασορτί τσάντα.

