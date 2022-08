Η Τζίνα Αλιμόνου φόρεσε το τοπ που λατρεύουν οι Γαλλίδες -Το συνδύασε με τζιν σορτσάκι, απόλυτα chic [εικόνα] - iefimerida.gr

Mια ακόμη στιλάτη εμφάνιση έκανε η Τζίνα Αλιμόνου στο προφίλ της στο Instagram με τζιν σορτσάκι και μαρινιέρα.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Τζίνα Αλιμόνου φόρεσε τα δύο κομμάτια που αγαπούν οι Γαλλίδες το καλοκαίρι. Ο λόγος για το denim σορτσάκι και την μαρινιέρα.

«Το καλοκαίρι στη πόλη μου αρέσει να ντύνομαι ανεπιτήδευτα, κομψά & cool. Kάπως σαν να πηγαίνω ή να επιστρέφω από διακοπές. Denim & μαρινιέρα -so French and so fresh!» σημείωσε η Τζίνα Αλιμόνου χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μαρινιέρα το καλοκαίρι είναι σαν το λευκό πουκάμισο τον χειμώνα. Είναι ένα κομμάτι που αγαπούν οι Γαλλίδες και μπορείς να την συνδυάσεις με λευκό παντελόνι, αλλά και τζιν.

Δείτε τη φωτογραφία της Τζίνας Αλιμόνο στο Bovary.gr