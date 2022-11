Τζένιφερ Λόπεζ: Είμαι περήφανη που με λένε «κυρία Άφλεκ» -Η παραμυθένια φωτογράφιση για την Vogue εντυπωσιάζει - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ φωτογραφήθηκε για την Vogue για το τεύχος Δεκεμβρίου και το περιοδικό σημειώνει στο εξώφυλλο του «Love is in the air».

Η διάσημη λατίνα τραγουδίστρια βιώνει την καλύτερη περιόδο της ζωής της καθώς βρήκε την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό του αγαπημένου της, Μπεν Αφλεκ. H επανασύνδεσή της με τον ηθοποιό του Χόλιγουντ και ο γάμος τους έφερε μόνο χαμόγελα στο πρόσωπο της Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει πιο λαμπερή από ποτέ στον φωτογραφικό φακό της Ανι Λίμποβιτζ, όπου για το εξώφυλλο της Vogue απέδωσε φόρο τιμής στον διάσημο Αφροαμερικανό φωτογράφο του 20ού αιώνα, Γκόρντον Παρκς.

Σχετικά με την αλλαγή του ονόματός της σε «Τζένιφερ Λόπεζ Άφλεκ», γεγονός που προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις όταν έγινε γνωστό, η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι νιώθει περήφανη που λέγεται κυρία Αφλεκ και βρίσκει αυτή την κίνηση «δυναμωτική».

