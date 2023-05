Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε με δύο πολύ διαφορετικά looks την ίδια ημέρα -Το ένα κομψό, το άλλο εντελώς κιτς - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ εντυπωσιάζει για άλλη μια φορά, επιλέγοντας ένα στενό outfit που κολακεύει τις καμπύλες της.

Λίγες μόνο ώρες μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο φετινό Met Gala, η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είχε χρόνο για ξεκούραση: η 53χρονη τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη σε πολυάριθμες τηλεοπτικές εκπομπές το βράδυ της Τετάρτης, στα πλαίσια της προώθησης της νέας της ταινίας με τίτλο «The Mother».

Η ηθοποιός επέλεξε κάτι ξεχωριστό για κάθε μία από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή «LIVE with Kelly and Mark», στην οποία εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό λεοπάρ σύνολο. Η 53χρονη σταρ φόρεσε ένα μακρυμάνικο τουνίκ με λεοπάρ print και κρόσια στα μανίκια, συμπληρώνοντας με ασορτί leggings και τακούνια.

