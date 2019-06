Το τρικ των 30 δευτερολέπτων που υιοθετούν οι πιο σικ γυναίκες -Κομψό ντύσιμο σε μισό λεπτό

Ta κορίτσια της μόδας έχουν πολλά έξυπνα στιλιστικά τρικ.

Το καλοκαιρινό ντύσιμο έχει τα δικά του «μυστικά»: oι fashionista τα παίζουν στα δάχτυλα.

Αυτό το καλοκαίρι, το στιλιστικό τρικ που παίρνει ελάχιστο χρόνο και χαρίζει αβίαστη κομψότητα είναι ένα.

Τι έχουν κοινά οι Μπιάνκα Τζάγκερ, Tζούλια Ρόμπερτς στo Pretty Woman και η Tζένιφερ Λόπεζ;

Είναι όλα τα iconic παραδείγματα για να το πετύχετε.

Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλή προσπάθεια το πρωί πριν τη δουλειά για μία εμφάνιση που θα κερδίσεις τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να σκεφτείτε out of the box και να κάνετε τον τέλειο συνδυασμό για το γραφείο κι όχι μόνο.

Στην βόλτα, στην παραλία, στο νησί: αυτό το καλοκαίρι το τρικ για μοναδικό στιλ θα σας βγάλει ασπροπρόσωπες.

Ανακαλύψτε το στιλιστικό τρικ των fashionista στο Bovary.gr