Το εύκολο τρικ με το κραγιόν που θα κάνει τα χείλη σου να δείχνουν πιο σαρκώδη, σύμφωνα με beauty expert

Σε κάθε make up look, από το πιο απλό και διακριτικό μέχρι το πιο έντονο, τα ζουμερά χείλη είναι must.

Ακόμα και την καλοκαιρινή περίοδο που το natural look έχει την τιμητική του, αναζητάμε juicy χείλη και θέλουμε να δείχνουν όσο πιο φυσικά γίνεται. Το μολύβι χειλιών είναι ένα προϊόν που μπορεί να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε και να αλλάξουμε ελαφρώς το σχήμα των χειλιών μας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα με αυτό δεν δείχνει φυσικό. Mπορείτε να αλλάξετε το σχήμα των χειλιών σας μόνο με το κραγιόν σας.

Εφαρμόζοντας το κραγιόν με συγκεκριμένες (και εύκολες) κινήσεις, το κάνετε να δείχνει εντελώς διαφορετικά στα χείλη σας. Δημιουργήστε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, «αυξάνοντας» τον όγκο των χειλιών σας με την έξυπνη συμβουλή μιας beauty expert.

