To τρικ των μακιγιέρ που κάνει το makeup να φαίνεται διάφανο

Νεανική, φρέσκια και λαμπερή όψη και προϊόντα μακιγιάζ με «βαριά» σύνθεση δεν πάνε μαζί: οι makeup experts ξέρουν τον τρόπο να επιτύχουμε φυσικό αποτέλεσμα χωρίς προσπάθεια. Αυτό που επιδιώκει κάθε γυναίκα σήμερα.

Οι μακιγιέρ θεωρούν το foundation ως ένα βασικό προιόν μακιγιάζ -ακόμα και αν αρκετές γυναίκες αποφεύγουν την χρήση του για τα καθημερινά τους looks. To χρησιμοποιούν σε κάθε look -έντονο ή φυσικό- και ακολουθούν τα δικά τους τρικ για να επιτύχουν ένα «διάφανο» αποτέλεσμα που κάνει την όψη να ακτινοβολεί.

Μια beauty expert αποκαλύπτει το τιπ για να δείχνει η βάση στο πρόσωπο πιο φυσική. Με αυτό το τρικ, δίνουμε την εντύπωση ενός total natural makeup look που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ακολουθήστε την συμβουλή και θα δείτε διαφορά!

Διαβάστε στο Bovary.gr το τρικ των makeup experts που κάνει το μακιγιάζ να φαίνεται διάφανο.