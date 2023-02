Τρεις σικάτες πλισέ φούστες από τα H&M -Το στιλ που λατρεύουν Λετίθια και Κέιτ Μίντλετον, πάνε σε κάθε σώμα - iefimerida.gr

Μια κομψή πλισέ φούστα χαρίζει ακαταμάχητη γοητεία στο ντύσιμο, σε κάθε εποχή και κάθε ηλικία.

Είναι το αέρινο στιλ τους, που δίνει κίνηση, είναι σοφιστικέ και ταιριάζουν σε κάθε σωματότυπο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι οι στιλάτες royals όπως η Λετίθια και η Κέιτ Μίντλετον, τους έχουν αδυναμία.

Στη συλλογή των H&M ανακαλύψαμε τρεις υπέροχες πλισέ που θα φορέσετε τώρα και όλη την άνοιξη. Η φούστα σε απαλό λιλά θα φωτίσει τα σκούρα χειμωνιάτικα looks και τις μαύρες μπότες σας, η printed skirt δίνει στο ντύσιμο 70s vibes ενώ η all time classic μαύρη πλισέ, δίνει διακριτική κίνηση στα looks και είναι κομψή για βραδινές εμφανίσεις.

Δείτε τις τρεις πλισέ φούστες από τα H&M στο Bovary.gr