H Μαρία Μπεκατώρου με total black σύνολο σε βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της, Αντώνη - iefimerida.gr

H Μαρία Μπεκατώρου διατηρεί ένα ενεργό προφίλ στο Instagram, στο οποίο δημοσιεύει φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, με τα αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά και από την εκπομπή που παρουσιάζει στο Mega, το «The Casher».

H παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού έχει αίσθηση της μόδας και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εμπνεύσει με τα look της τις διαδικτυακές της φίλες. Από μονόχρωμα κοστούμια, τζιν με πουκάμισα, και φλοράλ φορέματα μέχρι casual σύνολα, η Μαρία Μπεκατώρου πάντα επιλέγει σύνολα που την κολακεύουν, αποτελούν τάσεις της μόδας αλλά και την αντιπροσωπεύουν.

Αυτή τη φορά, έδωσε έμπνευση για τα επόμενα βραδινά looks, κάνοντας μια διαχρονική επιλογή. Είπε «ναι» στη γοητεία του total black και επέλεξε μια see through μπλούζα, ένα κομμάτι που ενδείκνυται για βραδινά looks -αλλά και για festive εμφανίσεις- και δίνει sexiness και γοητεία σε κάθε γυναίκα που το επιλέγει.

Δείτε στο Bovary.gr την εμφάνιση της Μαρίας Μπεκατώρου σε βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της.