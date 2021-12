Αντί για φόρεμα -Η Τόνια Σωτηροπούλου φόρεσε την τέλεια εναλλακτική στο βραδινό ντύσιμο [εικόνα] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Τόνια Σωτηροπούλου αγαπά τη μόδα και οι εμφανίσεις της είναι πάντα κομψές και προσεγμένες στη λεπτομέρεια.

Αγαπά τα neutral χρώματα, με μερικές εξαιρέσεις και συνήθως επιλέγει ρούχα που αναδεικνύουν τη σιλουέτα της. Ντελικάτα φορέματα, ψηλόμεσα παντελόνια και εφαρμοστά, απλά μακό είναι μερικά από τα κομμάτια που φορά συχνότερα στις εμφανίσεις της.

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας Σμύρνη μου αγαπημένη και το βραδινό look της μας εντυπωσίασε. Ενώ η πιο αναμενόμενη και συνηθισμένη επιλογή για βραδινή έξοδο είναι ένα εντυπωσιακό φόρεμα, Η Τόνια Σωτηροπούλου επέλεξε την τέλεια εναλλακτική, κάνοντας μια απόλυτα σικάτη και σοφιστικέ εμφάνιση. Ολοκλήρωσε το look με αξεσουάρ σε καφέ τόνους και κράτησε το makeup look της φυσικό και λαμπερό!

