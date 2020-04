4 tips από τον Τom Ford για επιτυχημένο look στις βιντεοκλήσεις -Το τρικ με τον φωτισμό

Εν καιρώ κορωνοϊού, οι βιντεοκλήσεις έχουν αντικαταστήσει τις συναντήσεις των φίλων στα σπίτια και στα στέκια τους και τα meetings στο γραφείο.

Ισως να έχετε λάβει ήδη μια πρόσκληση για κάποιο virtual party ή να μιλάτε με φίλους σας που βρίσκονται στο εξωτερικό και ζουν τις δικές τους ημέρες καραντίνας. Τι look θα πρέπει να υιοθετήσετε και ποιες λεπτομέρειες πρέπει να προσέξετε όταν γίνονται όλα μπροστά από μια κάμερα κινητού ή υπολογιστή; Ο Tom Ford σας δίνει tips για επιτυχημένο look στις βιντεοκλήσεις: με τις συμβουλές του θα πρόσωπό σας θα φαίνεται πιο φωτογενές.

Αν τα ακολουθήσετε σωστά, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. To άρθρο με τις συμβουλές του δημοσιεύτηκε στo nytimes.com με τίτλο «How to Look Good on Camera» και έχει γίνει viral.

Διαβάστε τις συμβουλές του Tom Ford, στο Bovary.gr.