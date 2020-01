ΓΥΝΑΙΚΑ

STRONG IS THE NEW PRETTY

7 πράγματα που δεν κάνουν ποτέ οι άνθρωποι με δυνατή προσωπικότητα, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

ΓΥΝΑΙΚΑ 24|01|2020 | 08:27 Oι συνήθειες που οι δυνατοί άνθρωποι δεν υιοθετούν ποτέ/Φωτογραφία: Shutterstock