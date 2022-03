Κοιμήσου με τη ζώνη από το μπουρνούζι και θα έχεις υπέροχα κυματιστά μαλλιά -Το τρικ που θα γίνει συνήθεια - iefimerida.gr

Το πιο ωραίο wavy look στα μαλλιά γίνεται με τη ζώνη από το μπουρνούζι σας.

Με αντικείμενα της καθημερινότητας μπορούμε να δημιουργήσουμε περίτεχνα makeup looks αλλά και εντυπωσιακά χτενίσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ζώνη από το μπουρνούζι.

Η beauty editor του bovary.gr ακολούθησε τα βήματα της προπονήτριάς της και πέτυχε το τέλειο wavy look. Ένα hair look που, όπως περιγράφει η ίδια, ζήλεψε από την πρώτη στιγμή που το είδε. Μη επιτηδευμένο, με κίνηση, το τέλειο wavy look, ιδανικό για καθημερινές αλλά και επίσημες εμφανίσεις.

Ανακαλύψτε τα βήματα για το πιο ανάλαφρο wavy look στο Bovary.gr