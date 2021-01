Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μόλις ανέβασε το teaser του ολοκαίνουργιου «Sex and the City» -Οι φαν ξετρελάθηκαν [βίντεο]

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από την επιστροφή του «Sex and the City» στη μικρή οθόνη και οι φανς έχουν ενθουσιαστεί.

Το «Sex and the City», η τηλεοπτική σειρά που αγάπησαν όλες οι γυναίκες, επιστρέφει στην τηλεόραση και οι θαυμαστές της πετυχημένης σειράς έχουν πάθει φρενίτιδα. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram ένα teaser της αμερικανικής σειράς και οι 6.4 εκατομμύρια followers ενθουσιάστηκαν! «Δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι, πού είναι τώρα;» σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις θα συμμετέχουν στα νέα επεισόδια του «Sex and the City» στο HBO, από τα οποία όμως θα λείπει η Κιμ Κατράλ, η οποία επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι δεν θα την ενδιέφερε η αναβίωση της σειράς. To βίντεο της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει ήδη συγκεντρώσει 2.7 εκατομμύρια προβολές στο Ιnstagram.

