Η Τατιάνα Στεφανίδου στόλισε το σπίτι της στην Κηφισιά -Δείτε το βίντεο από το πολυτελές σαλόνι της - iefimerida.gr

Η Τατιάνα Στεφανίδου δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από το σαλόνι του σπιτιού της στην Κηφισιά.

Η γνωστή παρουσιάστρια στόλισε το σπίτι της για τα Χριστούγεννα και και μάς έδωσε μια γεύση από το πολυτελές σαλόνι της. Η Τατιάνα Στεφανίδου έβγαλε ένα βίντεο από το σαλόνι της όπου είδαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα υπέροχα στολίδια, αλλά και το μεγάλο τζάκι που ζεσταίνει τον χώρο και δημιουργεί μία cozy ατμόσφαιρα.

«It’s beginning to look a lot like Christmas!» έγραψε η Τατιάνα Στεφανίδου στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram.

