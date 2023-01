Το ένα και μόνο κομμάτι που χρειάζεσαι για άψογο στιλ στη στιγμή -Διαχρονικά στιλάτο και ροκ - iefimerida.gr

Τα biker τζάκετ έγιναν ακόμα πιο cool!

Μετά το Barbie και το Ballet style, η μόδα υποδέχεται το motocross trend που μοιάζει σαν να είναι βγαλμένο από ταινία «Fast and the Furious». Tα μαύρα biker jackets μπαίνουν στην ντουλάπα και ο λόγος περνάει στα πολύχρωμα μπουφάν του «μοτοσικλετιστή», προσδίδοντας στα look μας απίστευτο χαρακτήρα και στιλ.

Ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν είναι αναμφισβήτητα διαχρονικό και δεν χάνει πότε τη θέση του στην καρδιά μας, αλλά ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Φέτος, τα ροζ σύνολα -που μέχρι πρότινος βλέπαμε παντού- θα αντικατασταθούν από το cool biker ύφος. Οι σχεδιαστές μόδας έχουν ήδη καταθέσει την πρότασή τους και η αλήθεια είναι πως έρχονται με wild διαθέσεις.

