Οι μεγαλύτερες τάσεις στα παλτό του φετινού χειμώνα -Κλασικά, κομψά και επιβλητικά | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Ένα κομψό και ζεστό παλτό είναι το απόλυτο κομμάτι του χειμωνιάτικου ντυσίματος.

Τα παλτό συνοδεύουν τα looks μας για χρόνια, γίνονται αναπόσπαστο στοιχείο του στιλ μας. Γι' αυτόν το λόγο είναι τα πιο κλασικά και διαχρονικά σχέδια που θεωρούνται must haves για κάθε σεζόν, αφού χαρίζουν class και κομψότητα σε κάθε look.

Μια γρήγορη ματιά στα trends, τις συλλογές και τα feed των fashionistas αποκαλύπτει μερικές από τις μεγαλύτερες τάσεις στα παλτό για τον εφετινό χειμώνα.

Τα κλασικά σχέδια συνυπάρχουν με τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια και συνθέτουν μια παλέτα επιλογών που σίγουρα περιλαμβάνει όσα ήδη έχετε, αλλά και όσα θα μπουν φέτος στη wishlist σας!

