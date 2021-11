Η Τάμτα με τα πιο αμφιλεγόμενα sneakers του χειμώνα -Hot τάση, τα φόρεσε με κομψό σακάκι [εικόνα] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Τάμτα αγαπά τη μόδα και δεν διστάζει να πειραματιστεί με την εικόνα της, αλλάζοντας συχνά look.

Η τραγουδίστρια αγαπά τις τάσεις και τα κομμάτια που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, τόσο επί της σκηνής όσο και στα streetstyle looks της και τα συνδυάζει με ενδιαφέροντες τρόπους, καταφέρνοντας να ξεχωρίζει.

Αυτή τη φορά, η Τάμτα επέλεξε ένα ιδιαίτερα μοδάτο look για τις πρόβες του φετινού Madwalk. Πάνω από ένα κλασικό total black look με μαύρο τοπ και τζιν, φόρεσε ένα κομψό oversized σακάκι σε υπέροχο χρώμα. Ωστόσο, το στοιχείο που απογείωσε το look ήταν τα παπούτσια της -τα πιο αμφιλεγόμενα sneakers του χειμώνα, που οι updated fashionista έχουν ήδη υιοθετήσει!

