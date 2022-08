Η Τάμτα με την κόρη της, Αννυ, και τη μητέρα της έκαναν ελεύθερη πτώση -Εντυπωσιακές φωτό και βίντεο - iefimerida.gr

H Τάμτα αποφάσισε να κάνει κάτι τολμηρό.

Η Τάμτα έκανε ελεύθερη πτώση και η χαρά της είναι απερίγραπτη, όπως μας ενημέρωσε η ίδια μέσα από το προφίλ της στο Instagram. Μαζί της ήταν η κόρη της, Αννυ και η 72χρονη μητέρα της.

Mια απερίγραπτη εμπειρία, η οποία την έκανε να ξεπεράσει τους φόβους και να τολμήσει για μία ακόμη φορά έζησε τις τελευταίες ώρες η Τάμτα και μάλιστα οικογενειακώς όπως μας ενημέρωσε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

«Ο μεγαλύτερος μας εχθρός by fact & by far είναι ο φόβος! Η ζωή θέλει τόλμη, πρέπει να το θυμόμαστε όταν χανόμαστε. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε τολμήσει και έχουμε ξεπεράσει τους φόβους μας οικογενειακώς, ζήσαμε κι αυτή την υπέροχη και απερίγραπτη εμπειρία μαζί. Η μαμά μου 72 παρακαλώ» σημείωσε η Τάμτα στο προφίλ της στο Instagram.

