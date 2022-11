Η Ταμίλα Κουλίεβα σου δείχνει πώς να φορέσεις με στιλ το λευκό πουκάμισο με φόρεμα [εικόνα] - iefimerida.gr

H Ταμίλα Κουλίεβα βρέθηκε στο θέατρο Αθηνά για την θεατρική πρεμιέρα της παράστασης «Τέλειοι Ξένοι».

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλήρως ανακαινισμένο θέατρο Αθηνά και ανάμεσα στους καλεσμένους εντοπίσαμε την Ταμίλα Κουλίεβα.

H γνωστή ηθοποιός επέλεξε για την θεατρική της έξοδο ένα γκρι μακρύ φόρεμα με κοντά μανίκια και καφέ μπότες, αλλά που έδωσε έξτρα στιλ στο look είναι ότι φορούσε ένα λευκό πουκάμισο από μέσα. To λευκό πουκάμισο αποτελεί ένα must have κομμάτι της γυναικείας μόδας, ενώ οι συνδυασμοί, στους οποίους μπορεί να φορεθεί μοιάζουν αμέτρητοι. Η επιλογή να φορεθεί μέσα από ένα φόρεμα θα απογειώσει το look!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την εμφάνιση της Ταμίλα Κουλίεβα στο Bovary.gr