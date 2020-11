To ταγιέρ της νέας εποχής είναι στα Mango -Η πιο σικ και σοφιστικέ εκδοχή για τον φετινό χειμώνα

Αν ο όρος «ταγιέρ» -το σετάρισμα φούστας και σακακιού- ακούγεται ξεπερασμένος είναι γιατί πράγματι έρχεται από το παρελθόν της μόδας.

Τα τελευταία χρόνια το σετ φούστας και σακακιού επέστρεψε -το καλοκαίρι μια απίστευτα chic εκδοχή με λινό κοντομάνικο σακάκι και μίνι ασορτί φούστα ενθουσίασε τα it girls της μόδας.

Τα Mango λάνσαραν τον φετινό χειμώνα το ταγιέρ της νέας εποχής. Τα κομμάτια του μπορούν να φορεθούν και ξεχωριστά αν το total look σας φαίνεται too much. Ένα σούπερ stylish σακάκι συμπληρώνεται από μία φούστα με σοφιστικέ print και κρόσσια στο τελείωμα -που παραπέμπει στις blanket skirts της περασμένης σεζόν.

Δείτε το ταγιέρ στην πιο σύγχρονη εκδοχή του στο Bovary.gr.