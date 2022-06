Τα στιλάτα κομμάτια από τα MAT Fashion που θα απογειώσουν τις καλοκαιρινές εμφανίσεις σου - iefimerida.gr

Όποιο κι αν είναι το point of view σου, η νέα συλλογή MAT Fashion έρχεται να απογειώσει τις εμφανίσεις σου κάθε στιγμή της ημέρας!

H νέα real size συλλογή Mat Fashion Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022 διαθέτει statement κομμάτια και όλα τα must have trends του καλοκαιριού για τις curvy fashionistas. Χρώμα και ανεβασμένη διάθεση πρωταγωνιστούν και αναδεικνύουν τη σιλουέτα. Ιδιαίτερες υφές, σχέδια που αποκαλύπτουν την πιο θηλυκή πλευρά σου, plus size αέρινες δημιουργίες, γεωμετρικά μοτίβα και ιδιαίτερα patterns προσθέτουν άλλη αύρα στην γκαρνταρόμπα σου.

Το κόκκινο, το ροζ και το μωβ πρωτοστατούν στη βασική παλέτα της νέας collection που λατρεύει τις καμπύλες και προκαλούν για μοναδικά color blocking looks.

Δείτε τα υπέροχα κομμάτια της MAT Fashion στο Bovary.gr.