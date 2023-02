Τα παντελόνια που θα κάνουν θραύση το 2023 -Απογειώνουν το ντύσιμο και χαρίζουν στιλ, θα τα λατρέψεις - iefimerida.gr

Η μόδα της φετινής άνοιξης προβλέπεται ήδη συναρπαστική, με τις fashionistas να φορούν ήδη τις τάσεις της φετινής σεζόν.

Οι φούστες παίρνουν το προβάδισμα φέτος και σχεδόν κλέβουν την παράσταση από τα φορέματα, με μοντέρνα πατρόν και διακοσμητικά στοιχεία.

Ταυτόχρονα, τα παντελόνια μοιάζουν να ακολουθούν τον εξής κανόνα: όσο περισσότερο ύφασμα τόσο το καλύτερο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Wideleg, πολύ oversized, με πιέτες, τόσο μακριά ώστε σχεδόν να ακουμπούν το έδαφος αλλά και με τσέπες, φερμουάρ, κορδόνια και διακοσμητικά στοιχεία, τα παντελόνια φέτος έχουν πολλή πληροφορία, and that's ok.

Ακόμη και στην περίπτωση των πιο απλών τζιν, η χαμηλή μέση, η φαρδιά καμπάνια ή κάποια διακοσμητική λεπτομέρεια, τους δίνουν αμέσως χαρακτήρα, κάνοντας το ντύσιμο να ξεχωρίζει.

Δείτε ποια παντελόνια θα φοράμε το 2023 στο Bovary.gr.