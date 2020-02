ΓΥΝΑΙΚΑ

LESS OR MORE

Αυτές είναι οι δύο αντίθετες σχολές φέτος στη μόδα -Οι ωραιότερες εμφανίσεις από την καθεμία

ΓΥΝΑΙΚΑ 16|02|2020 | 20:05 Αυτά είναι τα ωραιότερα looks από την κάθε μία σχολή/Φωτογραφία: Shutterstock