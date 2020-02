Το hair look των αδελφών Xαντίντ στο σόου του οίκου Versace σου δίνει έμπνευση για το κούρεμα της άνοιξης [εικόνες]

Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, τέσσερα από τα διασημότερα μοντέλα της εποχής μας, οι αδελφές Χαντίντ, Μπέλα και Τζίτζι, η Κένταλ Τζένερ και η Κάια Γκέρμπερ, μαγνήτισαν το ενδιαφέρον στο σόου του οίκου Versace.

Ο οίκος παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020: partywear και sportive look σε έντονες αποχρώσεις πρωταγωνίστησαν. Δεν ήταν, όμως, μόνο οι δημιουργίες που τράβηξαν την προσοχή, αλλά και τα beauty looks των μοντέλων. Μια μικρή πινελιά στα hair look των αδελφών Χαντίντ έκανε τη διαφορά και απογείωσε την εμφάνισή τους στο catwalk. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια μπορεί να είναι αυτή που ψάχνετε για να ανανεώσετε το look σας την άνοιξη, κάνοντάς το πιο θηλυκό και νεανικό. Στο επόμενο ραντεβού με τον κομμωτή σας, μην διστάσετε να υιοθετήσετε το συγκεκριμένο hair look, ακολουθώντας το παράδειγμα των αδελφών Χαντίντ στο σόου του οίκου.

