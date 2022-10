Τα μαύρα μποτάκια από τα Zara που κάνουν το ντύσιμό σου σούπερ στιλάτο -Θα γίνουν ανάρπαστα, είναι τάση - iefimerida.gr

Το απρόσμενο αλλά πολύ ενδιαφέρον trend που είναι παντού τη φετινή σεζόν είναι οι cowboy ή western boots.

Έχοντας υπάρξει in and out of fashion πολλές φορές, οι καουμπόικες μπότες επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ με έντονα χρώματα, ανάγλυφα σχέδια και βολικά τακούνια και συνδυάζονται με baggy τζιν, σορτς, μίνι αλλά και μάξι φορέματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι western boots, είτε φοριούνται ως ψηλές εντυπωσιακές μπότες είτε ως χαριτωμένα μποτάκια σε κομψές αποχρώσεις, ξεχωρίζουν λόγω του ιδιαίτερου σχήματος τους που προσδίδει μια παιχνιδιάρικη νότα και στο πιο απλό look.

Διαβάστε περισσότερα για το νέο trend των cowboy boots στο Bovary.gr