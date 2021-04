Αυτά τα 5 στιλάτα χτενίσματα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι ιδανικά για την εποχή -Από το «Sex and the City» | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Tα ατημέλητα, μη επιτηδευμένα, σε messy διάθεση hair looks της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι πιο must από ποτέ, αυτή την εποχή.

Τα τελευταία 5 χρόνια, η φυσική ομορφιά έχει επιστρέψει δυναμικά και οι τάσεις δεν έχουν μείνει μόνο στο μακιγιάζ, στην απαλή βάση και στις πινελιές που δεν αλλοιώνουν, αλλά αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά. Οι τάσεις έχουν αγκαλιάσει και το hairstyle. Οι γυναίκες αφήνουν τα μαλλιά τους άβαφα, με τα γκρι και τα λευκά να πρωταγωνιστούν, όμως, εκτός από το χρώμα, η φυσικότητα επικρατεί έντονα και στο hairstyle.

Αυτός ο φυσικός κυματισμός των μαλλιών, αυτό το φυσικό σπάσιμο, που είναι αναμφισβήτητα sexy, αρκεί να το περιποιηθούμε ελαφρώς, είναι το hairstyle που βρίσκεται στην κορυφή. Tα updos δεν είναι επιτηδευμένα, δεν είναι τραβηγμένα αυστηρά προς τα πίσω, ενώ τούφες πέφτουν ατημέλητα στο πρόσωπο, ανεβάζοντας το γυναικείο sex appeal.

Ξαναβλέποντας το «Sex and the City» και τα hair looks της αιώνιας fashionista Κάρι Μπράντσο επιλέξαμε τα 5 χτενίσματα της πρωταγωνίστριας, που μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την άνοιξη.

