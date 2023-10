Τα 4 πιο μαλακά μολύβια ματιών που τονίζουν το βλέμμα -Για να κάνεις το πιο αισθησιακό smokey look - iefimerida.gr

Τα τονισμένα μάτια έχουν επιστρέψει δυναμικά στα trends ομορφιάς και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιστρατεύσουμε άμεσα τα μαλακά μολύβια ματιών.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα smokey, έντονο look, το βασικό και ίσως το μόνο προϊόν που χρειάζεστε είναι ένα kohl μολύβι ματιών. Αυτό το sexy, smokey look που θυμίζει ομορφιά αρχαίας Αιγύπτου είναι πιο must από ποτέ και το μυστικό κρύβεται στον τρόπο που θα σβηστεί το μολύβι ματιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν έχετε επιλέξει το κατάλληλο μολύβι ματιών, μπορείτε να το δουλέψετε και να έχετε επαγγελματικό αποτέλεσμα στο smokey look. Όσο περισσότερο το δουλεύετε, τόσο σβήνει και δημιουργείται αυτό το smokey αποτέλεσμα. Επιπλέον, πριν ξεκινήσετε να το σβήνετε, προσθέστε τη σκιά που σας ταιριάζει.

Δείτε ποια είναι τα 4 πιο μαλακά μολύβια ματιών στο Bovary.gr