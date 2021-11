Το συγκινητικό γράμμα κοριτσιού στον Αγιο Βασίλη που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου -Τι ζήτησε για τον αδελφό της που έχει εγκεφαλική παράλυση | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Ένα υπέροχο post κάνει από χθες τον γύρο του Διαδικτύου και συγκινεί.

Πρόκειται για το γράμμα ενός μικρού κοριτσιού στον Άγιο Βασίλη, μόνο που δεν ζητά κάτι για την ίδια αλλά για τον αδελφό της.

H Νεφέλη, λοιπόν, έγραψε το καθιερωμένο γράμμα στον αγαπημένο άγιο των παιδιών σε ένα χριστουγεννιάτικο χαρτί και η φωτογραφία του ανέβηκε στο Facebook στη σελίδα «Find your ability in your disability».

Το υπέροχο post έγινε viral με τους χρήστες να το μοιράζονται και να σχολιάζουν συγκινημένοι για το απίθανο κοριτσάκι και την αγάπη του για τον αδελφό του.

