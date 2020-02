Με αυτό το στιλιστικό τρικ θα κάνεις τον λαιμό σου να φαίνεται ψηλότερος

Το πέρασμα του χρόνου έχει μια ευεργετική ιδιότητα: μαθαίνει σε κάθε γυναίκα ποια είναι τα δυνατά της σημεία, πώς να τα αναδεικνύει και στιλιστικά τρικ για να καλύπτει τυχόν ατέλειες και να κολακεύει τον σωματότυπό της.

Αν, για παράδειγμα, θα θέλατε να έχετε ψηλότερο λαιμό αλλά η φύση δεν σας προίκισε με αυτό το χαρακτηριστικό, εμπιστευτείτε το έξυπνο στιλιστικό τρικ μιας style expert και δημιουργήστε μια εικόνα του εαυτού σας που δεν υποψιαζόσασταν καν. Αν αισθάνεστε άβολα με αυτό το χαρακτηριστικό σας, ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε την μαγική ιδιότητα ενός συγκεκριμένου στιλ σε τοπ και φορέματα. Σκεφτείτε out of the box και κάντε έξυπνο styling: το αποτέλεσμα είναι σίγουρο ότι θα (σας) εντυπωσιάσει.

