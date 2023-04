6 στιλάτα κομμάτια για να φρεσκάρετε την ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα σας - iefimerida.gr

H διάθεση για ανανέωση της γκαρνταρόμπας αυτή την εποχή είναι έντονη.

Κατά γενική ομολογία το less is more αποτελεί «θρησκεία» στη μόδα, με τους οπαδούς του simple style να ορκίζονται στην κομψότητα της απλότητας.

Ακόμα και το έντονο floral dress της γκαρνταρόμπα σας μπορεί να ανταποκριθεί στο γούστο ενός minimal lovers, αν συνδυαστεί με ένα ζευγάρι λευκά sneakers κι ένα denim jacket από πάνω -το τέλειο πρωινό look.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σίγουρα όταν μιλάμε για τον μεταβατικό καιρό της άνοιξης, οι επιλογές στην γκαρνταρόμπας είναι πιο περιορισμένες, καθώς ψάχνουμε ρούχα που θα χαρίσουν στιλ σε ένα look, ωστόσο να είναι κατάλληλα για layering, αφού η θερμοκρασία είναι λίγο άστατη.

Δείτε τα πιο κομψά κομμάτια για να φρεσκάρετε την ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα σας, στο Bovary.gr