Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με κομψό μαύρο τζιν από τα Zara -Τέλειο για τις γιορτινές εξόδους, για να είσαι πιο άνετη - iefimerida.gr

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια κομψή εμφάνιση με βραδινό χαρακτήρα και μας έδωσε έμπνευση για τα ντυσίματα των γιορτών.

Ένα μαύρο τζιν μπορεί να δείχνει εξίσου κομψό και κατάλληλο για το γιορτινό τραπέζι με ένα υφασμάτινο παντελόνι, ειδικά αν συνδυαστεί με ένα elegant σατέν ή βελούδινο τοπ.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε πρόσφατα για την εκπομπή της «Happy Day» ένα μαύρο ψηλόμεσο και μακρύ τζιν από τα Zara, το οποίο είναι ιδανικό για τις βραδινές εξόδους. Το συνδύασε με ασπρόμαυρο στράπλες τοπ με γεωμετρικό σχέδιο και πρόσθεσε ένα ζευγάρι μαύρες γόβες που έβαζαν στο ντύσιμο τη σφραγίδα του going out look.

Δείτε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή με μαύρο τζιν από τα Zara στο Bovary.gr