Spice girls: Η Βικτόρια Μπέκαμ ευχήθηκε στην Melanie C για τα γενέθλιά της με μια ξεχωριστή φωτογραφία τους από τα 90s

Οι Spice Girls υπήρξαν το πιο iconic girl band των 90s.

Μεγαλώσαμε με τις πέντε νεαρές Βρετανίδες, χορεύοντας ξέφρενα τις επιτυχίες τους όπως το «Wannabe». Και μπορεί να πήραν σύντομα χωριστούς δρόμους, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν διατηρούν μέχρι σήμερα καλές σχέσεις και δεν σκέφτονται η μία την άλλη.

Αυτό απέδειξε η Βικτόρια Μπέκαμ που θυμήθηκε την Melanie C με αφορμή τα γενέθλια της τελευταίας. Η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε μια φωτογραφία της αγκαλιά με τη Mel C από τα 90s και από τότε που ήταν ακόμα οι Spice Girls. Η Melanie C έκλεισε τα 47 και τις ευχήθηκαν και οι άλλες Spice όπως η Τζέρι και η Έμμα, με παλιές τους συλλεκτικές φωτογραφίες από τη χρυσή δεκαετία.

