Το σουτιέν της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ από τα Intimissimi που πάει τέλεια με τα πιο στιλάτα πουκάμισα | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Οι φαν του «Sex & the City» περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια της δημοφιλούς σειράς του HBO.

Το «And Just Like That…» είναι το σίκουελ του SATC με τις πιο στιλάτες Νεοϋορκέζες φίλες να επιστρέφουν, χωρίς την Σαμάνθα Τζόουνς. Οι τρεις φίλες μπορεί να διανύουν την έκτη δεκαετία της ζωής τους, παραμένουν όμως fashion icons και it girls.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μπαίνει ξανά στα παπούτσια της Κάρι Μπράντσο, φορά τα μοδάτα outfit της και είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες. Στα γυρίσματα της σειράς στη Νέα Υόρκη, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την 56χρονη πρωταγωνίστρια με ένα πολύ κομψό και στιλάτο ντύσιμο.

Συγκεκριμένα, η SJP φορά ένα λευκό πουκάμισο το οποίο συνδύασε άψογα με μια ψηλόμεση φούστα και γόβες. Αυτό όμως που μας τράβηξε την προσοχή είναι το σουτιέν από τα Intimissimi που φορά κάτω από το πουκάμισό της, που δίνει την απόλυτo touch στο σύνολο.

