Η Σοφία Αλιμπέρτη με υφασμάτινο παντελόνι και στιλάτα loafers -Το κομψό total black look της [εικόνα] - iefimerida.gr

Η καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ζήσε αλλιώς» με παρουσιάστρια την Σοφία Αλιμπέρτη έκανε έξοδο σε εστιατόριο της Αγίας Παρασκευής.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος απόλαυσαν το φαγητό τους στο εστιατόριο «Nick and the fish» μαζί με τους συνεργάτες τους. Η παρουσιάστρια έκανε ένα total black look, φορώντας παντελόνι και μπλούζα, και ολοκλήρωσε το look με chunky loafers σε μπεζ χρώμα.

