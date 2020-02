Η Σήλια Κριθαριώτη συνάντησε τις Μάργκο Ρόμπι και Ιρίνα Σάικ σε after party των BAFTA -Οι φωτό από το event [εικόνες]

Η Σήλια Κριθαριώτη βρέθηκε με τη Μάργκο Ρόμπι και την Ιρίνα Σάικ σε ένα λαμπερό event που συνδύαζε μόδα και κινηματογράφο.

Ως μια από τις πιο αναγνωρισμένες Ελληνίδες σχεδιάστριες διεθνώς, η Σήλια Κριθαριώτη έχει δει την καριέρα της να ξεφεύγει από τα ελληνικά σύνορα, ενώ τις δημιουργίες της έχουν φορέσει μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, όπως οι Τζένιφερ Λόπεζ, Νικόλ Κίντμαν, Έλσα Χοσκ και πολλές άλλες.

Οι υψηλής ραπτικής συλλογές της είναι πάντα μαγικές και υπέροχες, κάτι που απέδειξε περίτρανα και με το πρόσφατο show της στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Η Σίλια Κριθαριώτη λοιπόν βρέθηκε στο British Vogue and Tiffany & Co. Fashion and Film Party, όπου το παρών έδωσαν διάσημοι εκπρόσωποι του χώρου του κινηματογράφου και της μόδας. Η σχεδιάστρια συνάντησε εκεί την υποψήφια για Οσκαρ ηθοποιό Μάργκο Ρόμπι και την πανέμορφη ιέρεια της πασαρέλας Ιρίνα Σάικ και δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το λαμπερό event.

Δείτε τις φωτογραφίες στο Bovary.gr.