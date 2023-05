Sheer dress: Τα go-to φορέματα των πιο στιλάτων σταρ -Σέξι και αέρινα, αποπνέουν θηλυκότητα και δυναμισμό - iefimerida.gr

Το sheer dress trend έχει γίνει το αγαπημένο των ανά τον κόσμο celebrities, καθώς η σύγχρονη μόδα ολοένα και απενεχοποιεί το bold sexiness.

Όταν το 1993, η 19χρονη τότε Κέιτ Μος εμφανίστηκε σε ένα πάρτι στο Λονδίνο με ένα see through φόρεμα της Liza Bruce, κάτω από το οποίο φορούσε μόνο ένα μαύρο σλιπ, όλοι μιλούσαν για μία στιγμή ορόσημο στην ιστορία της μόδας.

Η τάση του sheer dress trend -δηλαδή του αποκαλυπτικού διάφανου φορέματος- δεν είναι νεότευκτη, ωστόσο έχει κάνει ένα δυναμικό comeback και επαναπροσδιορίζεται μέσα από τα καινοτόμα designs των σύγχρονων σχεδιαστών. Καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη επιστροφή του see through φορέματος έχουν παίξει και οι μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ, που τείνουν να προτιμούν το τολμηρό look για τις πιο high-profile εμφανίσεις τους.

