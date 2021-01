Μόνο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα μπορούσε να συνδυάσει με αυτόν τον τρόπο τις μπότες με το τζιν -Το look που θα σε εμπνεύσει [εικόνες]

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα επιστρέψει στις οθόνες μας στον πιο διάσημο ρόλο της, τη θρυλική Κάρι Μπράντσο της επιτυχημένης σειράς Sex and the City.

Η ανακοίνωση «έριξε» το ίντερνετ ενώ έγινε γνωστό ότι το reboot θα ακολουθεί τις τρεις ηρωίδες, Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ (χωρίς τη Σαμάνθα) στη ζωή τους στα 50 -φυσικά, πολλές είναι οι fashionistas που αναρωτιούνται για το στιλ και τα ρούχα με τα οποία θα τις δούμε στη νέα σεζόν.

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ωστόσο, σίγουρα δεν περιμένει το Sex and the City για να αποδείξει ότι διαθέτει στιλ και αισθητική. Κάθε φορά που κάνει μια δημόσια εμφάνιση είτε στο κόκκινο χαλί είτε στους δρόμους της Νέας Υόρκης εμπνέει τις λάτρεις της μόδας με τα looks της. Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στο κατάστημά της στο Μανχάταν με ένα απίθανο και πρωτότυπο outift. Μόνο εκείνη θα σκεφτόταν να συνδυάσει το τζιν και τις μπότες της με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο!

