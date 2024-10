Η φούστα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που όλες οι γυναίκες πρέπει να αποκτήσουν φέτος τον χειμώνα - iefimerida.gr

Στη σειρά «And Just Like That» έχουμε δει την πρωταγωνίστρια Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να πραγματοποιεί εκκεντρικές εμφανίσεις. Τα διαφορετικά looks της «Carrie» επιμελείται η Μόλι Ρότζερς και ο Ντάνι Σαντιάγκο, που ξέρουν πώς να χτίζουν έναν πιο ώριμο χαρακτήρα αλλά εξίσου παραβατικό και τολμηρό με τις τάσεις.

Τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν τελειώνουν και η ηθοποιός εμφανίζεται ξανά με ένα εμπνευσμένο outfit στο οποίο ξεχωρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μια φούστα που θα μπορούσαμε να έχουμε όλες στη ντουλάπα μας.

Δείτε τη φούστα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Bovary.gr