Ξεχάστε το μαύρο: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υποδεικνύει το χρώμα της σεζόν -Το μονοχρωματικό look [εικόνες] - iefimerida.gr

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είπε «ναι» στο total pink look.

Η ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δίνει ορισμένα στιγμιότυπα από τα backstage της δεύτερης σεζόν του «And Just Like That» έτσι, με την πρόσφατη ανάρτησή της, εκτός από σκηνές των επερχόμενων επεισοδίων, έδωσε στους φαν και μια υπέροχη στιλιστική πρόταση.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φωτογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη φορώντας total ροζ σύνολο, ένα look που λατρεύουν οι γυναίκες της μόδας. Φυσικά ακόμη και τα υπόλοιπα αξεσουάρ της είχαν το ίδιο χρώμα.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε το total look που είδαμε το καλοκαίρι να επικρατεί. Γόβες και πέδιλα από φούξια λουστρίνι, τσάντες και φορέματα σε αυτό το χρώμα έγιναν must και φοριούνται και ως total looks, αφού δίνουν μια σέξι νότα στο ντύσιμο.

