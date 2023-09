Οι ψηλές μπότες από τα Mango είναι η τοπ αγορά για το φθινόπωρο -Στιλάτες, πάνε με τζιν και φορέματα - iefimerida.gr

Ένα ζευγάρι στιλάτες μπότες είναι η επένδυση που αξίζει να κάνετε για τη φετινή σεζόν.

Έχοντας υπάρξει in and out of fashion για πολλά χρόνια, οι ψηλές μπότες επέστρεψαν πέρυσι στις τάσεις πιο δυναμικά από ποτέ, με έντονα χρώματα, ανάφλυφα σχέδια και πρακτικά τακούνια.

Στη συλλογή των Mango ανακαλύψαμε ένα ζευγάρι σουέντ μπότες που σίγουρα θα λατρέψετε και δεν θα σταματήσετε να φοράτε αυτόν τον χειμώνα. Κομψές και στιλάτες, οι μπότες από τα Mango θα δώσουν έναν αέρα πολυτελείας στο look σας, ενώ μπορείτε να τις φοράτε all day long, από το πρωί έως το βράδυ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις ψηλές μπότες από τα Mango στο Bovary.gr