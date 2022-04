Γυναικείος οργασμός -Η νέα σειρά του Netflix που καλεί τις γυναίκες να απενοχοποιήσουν την απόλαυση [βίντεο] - iefimerida.gr

Στη νέα σειρά του Netflix The Principles of Pleasure σε ρόλο παρουσιάστριας βρίσκεται η stand up κωμικός Michelle Buteau και η σειρά μοιάζει σαν εκπαιδευτικό ταξίδι.

Μερικά από τα ερωτήματα που πραγματεύεται η σειρά είναι τα εξής. Αρχικά τι φταίει και οι γυναίκες δεν απολαμβάνουν το σεξ όσο οι άντρες και δεύτερον πώς μπορεί ο τρόπος με τον οποίο πρώιμες τραυματικές εμπειρίες να παραμόρφωσαν τις αντιλήψεις μας για το σεξ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σεξ από ό,τι φαίνεται μπορεί συχνά να είναι μια απογοήτευση για τις γυναίκες και το The Principles of Pleasure είναι όχι απλά πρωτοπόρο, αλλά και κάπως επαναστατικό.

Διαβάστε περισσότερα για τη σειρά του Netflix The Principles of Pleasure στο Bovary.gr