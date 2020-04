Η 20χρονη πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερο στο πρώτο της εξώφυλλο -Φωτογραφίζεται με Dior και εντυπωσιάζει [εικόνες]

Η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα είναι κόρη της Καρολίνας του Μονακό και του Ερνέστου Αύγουστου Ε΄ του Ανόβερο.

Είναι η μόνη από τα παιδιά της πριγκίπισσας Καρολίνας που φέρει τίτλο και η μικρότερη κόρη της. Είναι μόλις 20 χρονών και είναι το νέο, βασιλικό talk of the town. Είναι μια κομψή γαλαζοαίματη που μεταμορφώνεται σε it girl της εποχής και αναμένεται να γίνει το next big thing της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας.

Πριν λίγο καιρό, συνόδευσε την μητέρα της σε κορυφαία σόου μόδας και ξεχώρισε για την κομψότητά της ενώ τώρα ήρθε η σειρά της να γίνει εξώφυλλο σε περιοδικό. Η νεαρή γαλαζοαίματη φωτογραφήθηκε για το ισπανικό, γυναικείο περιοδικό Telva με υπέροχα και διαφορετικά Dior σύνολα ενώ μίλησε για τη ζωή της ως πριγκίπισσα. Μάλιστα, είναι η πρώτη συνέντευξή της.

Δείτε την μοναδική φωτογράφιση της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας του Ανόβερο στο Bovary.gr