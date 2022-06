Το στιλάτο πράσινο μπικίνι από τα Zara που θα σε πείσει να αφήσεις το μαύρο -Κομψό, τονίζει το μαύρισμα - iefimerida.gr

Αν είστε φαν του κλασικού μαύρου μπικίνι, φέτος το καλοκαίρι ίσως ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε.

Φέτος, τα μαγιό σε έντονα χρώματα όπως το ζωηρό κόκκινο, το μπλε και το πράσινο αναδεικνύονται στα απόλυτα must have και φέρνουν μια ανεμελιά στα looks παραλίας.

Στη συλλογή μαγιό των Zara ανακαλύψαμε ένα στιλάτο πράσινο μπικίνι που θα απογειώσει το καλοκαιρινό στιλ σας. Το υπέροχο, φωτεινό χρώμα του τονίζει το μαύρισμα, ενώ το ribbed ύφασμά του το κάνει ακόμα πιο σοφιστικέ και αναδεικνύει το χρώμα. Θα το φορέσετε και βράδυ μέσα από ένα oversized λινό πουκάμισο. Θα γίνει ανάρπαστο!

