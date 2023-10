Οι μπαλαρίνες είναι το κορυφαίο παπούτσι της σεζόν -Πώς τις συνδυάζουν οι στιλάτες Γαλλίδες - iefimerida.gr

Οι μπαλαρίνες είναι το παπούτσι της σεζόν και οι Γαλλίδες τις συνδυάζουν πιο κομψά από όλους.

Τα French girls είναι γνωστά για την ικανότητά τους να δημιουργούν τα πιο κομψά και στιλάτα looks και να κάνουν πάντα τους κατάλληλους συνδυασμούς. Το ντύσιμό τους δείχνει πάντα προσεγμένο, to the point και ποτέ too much.

Μια βόλτα στους λογαριασμούς των πιο διάσημων Γαλλίδων θα σας δώσει την απαραίτητη έμπνευση για το πώς να συνδυάσετε τις μπαλαρίνες σας αυτό το φθινόπωρο. Θα τις φορέσετε με τα αγαπημένα σας τζιν, τις μίνι ή μάξι φούστες σας, αλλά και τα φορέματά σας, σε κάθε πιθανό συνδυασμό.

